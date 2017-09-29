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Еврокомиссия будет наблюдать за референдумом о независимости Каталонии

Международная панорама
29 сентября, 13:55 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 29, сентября. /ТАСС

Проведение плебисцита намечено на 1 октября

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Что необходимо знать о референдуме в Каталонии

БРЮССЕЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия будет следить за референдумом о независимости Каталонии, который намечен на 1 октября.

Об этом на пресс-конференции в пятницу в Брюсселе заявил представитель ЕК Александр Винтерштейн.

"Я не думаю, что мы можем что-либо сделать. Мы, как и другие, будем наблюдать и следить", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, что ЕК собирается делать с "нелегальным референдумом 1 октября".

Власти Испании заверяют, что референдум не состоится.

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