Еврокомиссия будет наблюдать за референдумом о независимости Каталонии

S7 вводит дополнительные рейсы для перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа"Экономика и бизнес 29 сентября, 14:54
Глава АМФР считает хорошей жеребьевку чемпионата Европы по мини-футболу для сборной РоссииСпорт 29 сентября, 14:44
Акции АФК "Система" упали на 2,3% на новости об обжаловании решения по иску "Роснефти"Экономика и бизнес 29 сентября, 14:39
Тренер: зимний ЧМ станет для прыгуна в высоту Лысенко одним из самых важных стартов годаСпорт 29 сентября, 14:32
ФИФА дисквалифицировала на один матч англичанина Алли, показавшего неприличный жест в игреСпорт 29 сентября, 14:25
Работы Кандинского и Малевича показали на выставке авангарда в ЕкатеринбургеНовости Урала 29 сентября, 14:23
Боксер Хэй проведет бой-реванш против Белью 17 декабря в ЛондонеСпорт 29 сентября, 14:22
Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС получила аккредитацию AMBA на пять летНовости партнеров 29 сентября, 14:18
Как Макрон "похитил" цифровой саммит ЕСМеждународная панорама 29 сентября, 14:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия будет следить за референдумом о независимости Каталонии, который намечен на 1 октября.
Об этом на пресс-конференции в пятницу в Брюсселе заявил представитель ЕК Александр Винтерштейн.
"Я не думаю, что мы можем что-либо сделать. Мы, как и другие, будем наблюдать и следить", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, что ЕК собирается делать с "нелегальным референдумом 1 октября".
Власти Испании заверяют, что референдум не состоится.