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Мэй и Меркель выступили за сохранение в силе договора по ядерной программе Ирана

Международная панорама
29 сентября, 13:52 UTC+3

Оба лидера согласились с важностью соглашения для сохранения региональной и мировой безопасности

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ТАЛЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер ФРГ Ангела Меркель считают, что соглашение по ядерной программе Ирана должно быть сохранено в силе. Об этом говорится в сообщении канцелярии британского премьера, распространенном в пятницу по итогам встречи Мэй и Меркель на полях саммита Евросоюза по цифровым технологиям, проходящем в столице Эстонии.

"Оба лидера согласились с важностью соглашения по иранской ядерной сделки для сохранения региональной и мировой безопасности", - отмечается в коммюнике.

Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия - прим. ТАСС) достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

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Персоны
Мэй, Тереза Меркель, Ангела
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