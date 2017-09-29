Мэй и Меркель выступили за сохранение в силе договора по ядерной программе Ирана

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ТАЛЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер ФРГ Ангела Меркель считают, что соглашение по ядерной программе Ирана должно быть сохранено в силе. Об этом говорится в сообщении канцелярии британского премьера, распространенном в пятницу по итогам встречи Мэй и Меркель на полях саммита Евросоюза по цифровым технологиям, проходящем в столице Эстонии.
"Оба лидера согласились с важностью соглашения по иранской ядерной сделки для сохранения региональной и мировой безопасности", - отмечается в коммюнике.
Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия - прим. ТАСС) достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).