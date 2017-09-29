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Эстония презентовала онлайн-карту санкций ЕС

Международная панорама
29 сентября, 15:11 UTC+3 ТАЛЛИН /Корр. ТАСС, Евгений Антонов

Благодаря специальному порталу, пользователи могут получить информацию о том, какие санкций действуют в Евросоюзе

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ТАЛЛИН, 29 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. МИД Эстонии представил онлайн-карту европейских санкций. Презентация прошла в пятницу на полях саммита ЕС по цифровым технологиям в Таллине.

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Как сказала на презентации, где присутствовал корреспондент ТАСС, автор идеи Юули Хийо, до появления карты санкций быстро найти и просто ответить на вопросы о том, какие санкций действуют в ЕС, было невозможно даже в интернете. "Информация разбросана в сотнях юридических документах и ссылках, поэтому получение свежих версий материалов требует специальных знаний", - пояснила она.

"Компании склонны скорее ошибиться, проявив излишнюю осторожность, и воздержаться от сделок с третьими странами, даже когда они на самом деле не нарушают санкции", - добавила сотрудница МИД.

Онлайн-карта санкций выполнена в виде карты мира. "Пользователи могут получить информацию, как выбирая страну, так и выбирая список ограничений", - сказала Хийо. Создание санкционной карты она назвала цифровым вкладом Эстонии в привнесение большей ясности во внешнюю политику.

Карта санкций ЕС доступна для публичного доступа с пятницы. По завершению периода председательства Эстонии в ЕС в конце года она передаст портал в ведение Еврокомиссии.

В Таллине в пятницу проходит первый в истории саммит ЕС, полностью посвященный проблемам цифровой среды. Собравшиеся в столице Эстонии руководители стран ЕС намерены обсудить, как превратить Евросоюз в глобального лидера в цифровой среде к 2025 году.

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