Администрация Порошенко потребует принять закон о реинтеграции Донбасса до 18 октября

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Администрация президента (АП) Украины завершила согласование с партнерами законопроекта "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины" (закон о реинтеграции Донбасса) и рассчитывает на принятие его Радой в самое ближайшее время. Об этом сообщает издание "Европейская правда".

"Разработчики закона настаивают, что новый закон будет необходимо принять в течение одной пленарной недели. Это связано с тем, что 18 октября истекает срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, - сказал изданию источник в АП. - Мы надеемся на то, что депутаты проявят государственную позицию".

В ближайшее время документ будет зарегистрирован в парламенте. "Субъект законодательной инициативы пока не определен, но высока вероятность, что проект в статусе неотложного подаст президент", - говорится в сообщении. Утверждается также, что в проект закона якобы после консультаций с иностранными партнерами, в том числе с представителями "нормандской четверки" и США, были внесены изменения.

В администрации президента Украины рассчитывают, что закрепление в законе "статуса России как страны-агрессора поможет в согласовании нужного Киеву формата миротворческой операции". "Базовый принцип миротворческих операций ООН - беспристрастность. И мы сможем требовать отсутствия россиян в составе миротворческой миссии, если они будут признаны страной-агрессором", - отметил представитель администрации.