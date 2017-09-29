Трамп посетит Японию, Корею, КНР, Вьетнам, Филиппины и Гавайи с 3 по 14 ноября

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отправляется в свое первое азиатское турне, в рамках которого посетит Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины, а также Гавайи. Как говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы Белого дома, поездка запланирована на 3-14 ноября.

Отмечается, что "президент примет участие в серии двусторонних и многосторонних встреч, в том числе в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)".

"Президент Трамп намерен обсудить важность свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона для безопасности и процветания Америки. Он подчеркнет важность справедливых и взаимовыгодных экономических отношений с торговыми партнерами Америки", - отмечается в заявлении.

"Встречи президента укрепят решимость международного сообщества в противостоянии угрозе со стороны Северной Кореи и обеспечении полной, верифицируемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнула пресс-служба Белого дома.