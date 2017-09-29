СМИ: Иран ввел временный запрет на транспортировку нефтепродуктов в Иракский Курдистан

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Ирана ввели в пятницу временный запрет на поставку нефтепродуктов в курдскую автономию Ирака и из нее. Об этом сообщило агентство Tasnim.
По его информации, профильные ведомства уведомили иранские транспортные компании о новых мерах в отношении Иракского Курдистана. Эмбарго, связанное с последними событиями в регионе, будет действовать до дальнейшего уведомления.
Иран поддержал позицию федерального правительства Ирака, отвергнувшего результаты прошедшего в Иракском Курдистане референдума о независимости.