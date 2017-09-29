На Украине по факту гибели двух пограничников открыли уголовное дело

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Луганской области открыла уголовное дело по статье "террористический акт" в связи с подрывом двух сотрудников Государственной пограничной службы Украины на неустановленном устройстве в районе Станицы Луганской. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части три статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель людей)", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время следственный отдел управления Службы безопасности Украины по Луганской области под руководством местной прокуратуры проводит досудебное расследование. На месте происшествия работают следователи, сотрудники прокуратуры, полиции и эксперты-взрывотехники. Проводятся розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения указанного уголовного преступления.

Накануне на участке отдела "Станично-Луганское" на неизвестном взрывном устройстве подорвались два военнослужащих из состава пограничного наряда, оба пограничника погибли на месте.

В районе Станицы Луганской действует единственный пункт пропуска между ЛНР и подконтрольной Киеву частью Луганщины. Передвижение пешеходов осуществляется по деревянным настилам на разрушенном мосту через реку Северский Донец. Транспортного сообщения между ЛНР и Украиной нет.