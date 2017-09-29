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Глава Европарламента назвал незаконным референдум о независимости Каталонии

Международная панорама
29 сентября, 16:19 дата обновления: 29 сентября, 16:24 UTC+3

Антонио Таяни заявил, что плебисцит в Каталонии противоречит конституции страны и европейским законам

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ТАЛЛИН, 29 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Запланированный на 1 октября референдум о независимости Каталонии незаконен. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил в пятницу председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

"Референдум в Испании противоречит конституции страны, соответственно, он противоречит европейским законам", - сказал он.

"Но это на юридическом уровне. А на политическом уровне лучшим решением станет политический диалог между испанским правительством и властями Каталонии", - добавил он.

По его словам, этот диалог необходим прежде всего для Испании. "Мы должны сделать это, но это внутренняя проблема Испании, а не Европы", - добавил он.

Референдум о выходе Каталонии из состава Испании назначен на 1 октября. Ранее парламент автономии одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдума не будет, однако правительство Каталонии уверено, что плебисцит состоится.

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