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В Житомирской области двух журналистов приговорили к 9 годам заключения "за сепаратизм"

Международная панорама
29 сентября, 18:09 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, сентября. /ТАСС

По версии следствия, журналисты оказали "техническую, практическую и методическую" поддержку при создании в Донецке телеканала "Новороссия ТВ"

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КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Андрушевский районный суд Житомирской области приговорил к 9 годам лишения свободы двух журналистов, признанных виновными в причастности к созданию телеканала "Новороссия ТВ". Об этом в пятницу сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

"Коллегия судей Андрушевского районного суда Житомирской области приговорила Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина как пропагандистов сепаратистского телеканала "Новороссия ТВ", - сказано в сообщении.

Журналисты были задержаны в ноябре 2015 года. По версии следствия, они оказали "техническую, практическую и методическую" поддержку при создании в Донецке телеканала "Новороссия ТВ".

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