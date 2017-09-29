В Житомирской области двух журналистов приговорили к 9 годам заключения "за сепаратизм"

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Андрушевский районный суд Житомирской области приговорил к 9 годам лишения свободы двух журналистов, признанных виновными в причастности к созданию телеканала "Новороссия ТВ". Об этом в пятницу сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

"Коллегия судей Андрушевского районного суда Житомирской области приговорила Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина как пропагандистов сепаратистского телеканала "Новороссия ТВ", - сказано в сообщении.

Журналисты были задержаны в ноябре 2015 года. По версии следствия, они оказали "техническую, практическую и методическую" поддержку при создании в Донецке телеканала "Новороссия ТВ".