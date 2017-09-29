ЕС намерен запустить программу оборонного сотрудничества до конца 2017 года

ТАЛЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Евросоюз намерен "запустить европейскую программу оборонного сотрудничества до конца 2017 года". Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС по цифровым технологиям в Таллине.

"Новая программ развития ЕС, в частности, будет включать запуск европейской программы оборонного сотрудничества до конца 2017 года - к декабрьскому саммиту ЕС", - подчеркнул он.