США приостанавливают выдачу виз на Кубе

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США принял решение о бессрочной приостановке выдачи американских виз на Кубе. Об этом в пятницу журналистам сообщил представитель внешнеполитического ведомства.

"Рутинные визовые операции приостановлены на неопределенный срок", - сказал он. По словам дипломата, США также пока не будут направлять официальные делегации на Кубу.

Кроме того, в Госдепартаменте сообщили, что число сотрудников посольства США в Гаване сократится наполовину. Причиной послужили недавние инциденты с причинением вреда американским дипломатам.

"29 сентября Госдепартамент дал указание персоналу, не выполняющему критически важные функции в посольстве в Гаване, а также всем членам семей вернуться", - сказал представитель ведомства.

По его словам, речь идет о "минимизации числа американских правительственных сотрудников". Оставшиеся на Кубе дипломаты продолжат выполнять "ключевые дипломатические и консульские функции".

Ведомство также подчеркнуло, что США на данный момент не собираются разрывать дипломатические отношения с Кубой на фоне инцидентов с причинением вреда американским дипломатам на острове.

"Мы сохраняем дипломатические отношения с Кубой", - заверил он. Чиновник пояснил, что расследование этих атак продолжается, причина и виновные не установлены. "Мы не исключаем участия третьих стран, но это расследование продолжается", - добавил он.

При этом в Госдепартаменте сообщили, что ведомство планирует официально уведомить граждан США о опасности совершения поездок на Кубу.