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США приостанавливают выдачу виз на Кубе

Международная панорама
29 сентября, 18:09 UTC+3

Госдеп также сокращает число сотрудников в посольстве в Гаване

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Материал из 1 страницы
Автомобили проезжают мимо посольства США в Гаване

Автомобили проезжают мимо посольства США в Гаване

© AP Photo/Desmond Boylan

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США принял решение о бессрочной приостановке выдачи американских виз на Кубе. Об этом в пятницу журналистам сообщил представитель внешнеполитического ведомства.

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"Рутинные визовые операции приостановлены на неопределенный срок", - сказал он. По словам дипломата, США также пока не будут направлять официальные делегации на Кубу.

Кроме того, в Госдепартаменте сообщили, что число сотрудников посольства США в Гаване сократится наполовину. Причиной послужили недавние инциденты с причинением вреда американским дипломатам. 

"29 сентября Госдепартамент дал указание персоналу, не выполняющему критически важные функции в посольстве в Гаване, а также всем членам семей вернуться", - сказал представитель ведомства.

По его словам, речь идет о "минимизации числа американских правительственных сотрудников". Оставшиеся на Кубе дипломаты продолжат выполнять "ключевые дипломатические и консульские функции". 

Ведомство также подчеркнуло, что США  на данный момент не собираются разрывать дипломатические отношения с Кубой на фоне инцидентов с причинением вреда американским дипломатам на острове.

"Мы сохраняем дипломатические отношения с Кубой", - заверил он. Чиновник пояснил, что расследование этих атак продолжается, причина и виновные не установлены. "Мы не исключаем участия третьих стран, но это расследование продолжается", - добавил он.
При этом в Госдепартаменте сообщили, что ведомство планирует официально уведомить граждан США о опасности совершения поездок на Кубу.

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