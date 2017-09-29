Решение о запрете на международное авиасообщение с Иракским Курдистаном вступило в силу

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Постановление центрального правительства Ирака о приостановке международного авиасообщения с аэропортами Иракского Курдистана в Эрбиле и Сулеймании вступило в силу в пятницу в 18:00 по местному времени (совпадает с московским). Последний самолет иностранной авиакомпании вылетел из аэропорта Эрбиля по направлению Турции за час до введения эмбарго.

Как передают курдские телеканалы, у входа в аэропорт Эрбиля собрались сотни молодых людей на мирный протест против введенных в отношении курдского региона ответных мер после референдума о независимости Иракского Курдистана. Они держат в руках флаги Иракского Курдистана, воздушные шары национальных цветов и таблички, гласящие "равенство", "свобода", "терпение".

Федеральное правительство Ирака заявило во вторник, что у курдского руководства есть 72 часа на передачу под управление Багдада всех погранпунктов и аэропортов. Получив отказ, авиационные власти Ирака проинформировали иностранные компании о "приостановке всех гражданских рейсов в аэропорты Эрбиля и Сулеймании, начиная с пятницы". Решение о временном прекращении полетов уже приняли египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air и ливанская компания Middle East Airlines, иорданская Royal Jordanian Airlines, эмиратская Fly Dubai, катарский Qatar Airways а также три турецких авиаперевозчика: Turkish Airlines, Atlas Global и Pegasus.

Вместе с тем, как заверила директор международного аэропорта Эрбиля Талар Фаик Салех, запрет Багдада не затронет военную авиацию и самолеты, перевозящие гуманитарные грузы, а также совершающие дипломатические рейсы. По ее утверждению, приостановка полетов международных авиакомпаний в воздушные гавани Эрбиля и Сулеймании по запросу авиационных властей Ирака распространяется только на гражданские рейсы.

Премьер-министр Ирака, в свою очередь, заявил, что внутренние авиарейсы между Иракским Курдистаном и другими районами арабской страны приостановлены не будут. Он также отметил, что международное авиасообщение с автономным регионом будет восстановлено, как только власти курдской автономии передадут контроль над аэропортами в этом районе центральному правительству в Багдаде.

Референдум в Иракском Курдистане

В понедельник в Иракском Курдистане был проведен референдум о независимости. Его участники должны были положительно или отрицательно ответить на вопрос: "Вы хотите, чтобы регион Курдистан и курдские территории за его пределами стали независимым государством?" Согласно окончательным данным курдской Высшей независимой избирательной комиссии по референдуму и выборам, из 3,3 млн жителей автономии, пришедших на участки, за независимость проголосовали 92,73% или 2,86 млн человек. Явка составила 72%.

Еще до обнародования официальных результатов парламент в Багдаде принял пакет мер в ответ на неконституционный, по его убеждению, шаг Эрбиля. Законодатели потребовали от правительства отправить в спорные районы, подконтрольные курдам, иракские войска, закрыть погрантерминалы, которые выходят за рамки контроля федерального правительства, вернуть нефтяные месторождения под юрисдикцию Министерства нефти, закрыть иностранные диппредставительства в Эрбиле. Также парламентарии потребовали начать судебное преследование лиц, ответственных за проведение референдума, в том числе главы Иракского Курдистана Масуда Барзани. Авиационные власти Ирака оповестили международных авиаперевозчиков о том, что вводят запрет на полеты в аэропорты Эрбиля и Сулеймании с 29 сентября.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака. Против проведения референдума выступило центральное правительство, считая его неконституционным, а также Анкара и Тегеран, высказывающиеся за единство арабской страны. Неуместным на данном этапе референдум считают в Вашингтоне и ряде европейских стран, так как он, по их убеждению, подрывает усилия по борьбе с терроризмом и региональную безопасность.