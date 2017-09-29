Порошенко поручил подать иск против РФ из-за строительства Крымского моста

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КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Российскую Федерацию из-за экологического вреда от строительства Крымского моста.
Об этом в пятницу в Twitter написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
"Президент [Петр Порошенко] поручил подать в суд на Россию из-за экологического вреда от строительства Керченского моста", - написал Цеголко, не уточнив подробности поручения главы государства.
Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что Киев готовит иск в отношении введенных Россией ограничений судоходства в Керченском проливе.
Россия начала работы по строительству моста в Крым в феврале 2016 года. Уже установлены арочные пролетные строения - самые габаритные элементы моста.
Ранее Минтранс РФ отмечал, что ограничения будут минимальными и не окажут существенного влияния на проход судов.