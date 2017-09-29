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Порошенко поручил подать иск против РФ из-за строительства Крымского моста

Международная панорама
29 сентября, 18:08 дата обновления: 29 сентября, 18:24 UTC+3

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко не уточнил подробности поручения

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© EPA/VALDA KALNINA

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Российскую Федерацию из-за экологического вреда от строительства Крымского моста.

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В декабре 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив

Об этом в пятницу в Twitter написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Президент [Петр Порошенко] поручил подать в суд на Россию из-за экологического вреда от строительства Керченского моста", - написал Цеголко, не уточнив подробности поручения главы государства.

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что Киев готовит иск в отношении введенных Россией ограничений судоходства в Керченском проливе.

Россия начала работы по строительству моста в Крым в феврале 2016 года. Уже установлены арочные пролетные строения - самые габаритные элементы моста.

Ранее Минтранс РФ отмечал, что ограничения будут минимальными и не окажут существенного влияния на проход судов.

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