Макрон: Евросоюзу нужны реформы и инвестиции в цифровой среде

ТАЛЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз нуждается в реформах и инвестициях в цифровую сферу.

"Реформы, трансформации и инвестиции в цифровую сферу позволят нам стать чемпионами", - сказал Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Таллине. Он отметил, что Евросоюзу нужна единая дорожная карта цифрового развития Европы.

Макрон отметил, что прошедшая в Таллине встреча позволила лидерам Евросоюза сверить часы по ряду вопросов. "Я благодарю всех за прошедшую встречу. Это позволило нам обменяться мнениями по перспективам европейской трансформации. Дискуссия получилась очень свободной", - сказал Макрон.

"Европе нужны реформы, потому что через пять, десять лет будет слишком поздно, чтобы реформировать Европейский союз", - заявил французский лидер.