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ООН создаст группу экспертов для расследования преступлений в Йемене

Международная панорама
29 сентября, 19:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

По словам одного из делегатов 36-й сессии СПЧ ООН, необходимо "всесторонне, прозрачно, независимо и беспристрастно" установить факты и обстоятельства вокруг нарушений прав человека в республике

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) принял в пятницу решение создать группу экспертов для расследования нарушений прав человека в ходе вооруженного конфликта в Йемене. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Заслуживающее доверия международное расследование необходимо, чтобы всесторонне, прозрачно, независимо и беспристрастно установить факты и обстоятельства вокруг нарушений [прав человека] с целью положить конец круговороту безнаказанности в Йемене", - приводит агентство слова одного из делегатов проходящей в Женеве 36-й сессии СПЧ ООН.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,4 тысячи детей и около 2 тысяч женщин. За этот же период ранения получили 18,5 тысячи йеменцев.

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