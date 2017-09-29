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Иракские ВВС уничтожили до ста боевиков ИГ под Эль-Хувейджей

Международная панорама
29 сентября, 19:36 UTC+3 КАИР КАИР 29, сентября. /ТАСС

Отмечается, что боевые самолеты нанесли несколько ударов по скоплениям радикалов в районе Эль-Хувейджи, в результате чего ликвидированы 96 сторонников ИГ и уничтожено более десяти автомобилей

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КАИР, 29 сентября. /ТАСС/. Около ста боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожены во время авианалета, совершенного в пятницу иракскими ВВС на позиции экстремистов близ города Эль-Хувейджа, расположенного в северной провинции Киркук. Об этом сообщил телеканал alsumaria, цитируя пресс-релиз командования иракской армии.

Отмечается, что иракские боевые самолеты нанесли несколько ударов по скоплениям радикалов в районе Эль- Хувейджи, в результате чего ликвидированы 96 сторонников ИГ и уничтожено более десяти автомобилей, в том числе несколько начиненных взрывчаткой, которые боевики используют против правительственных сил.

21 сентября главнокомандующий Вооруженными силами Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил о начале широкомасштабного наступления на позиции ИГ в районе Эль-Хувейджи. На первом этапе кампании в задачу военных входит возвращение контроля над населенным пунктом Эш-Ширкат. В операции задействованы армейские подразделения, отряды федеральной полиции, силы быстрого реагирования МВД и формирования шиитского народного ополчения.

Спустя несколько дней после начала этой военной кампании, командование курдских военизированных отрядов "пешмерга" подписало соглашение с армией Ирака об участии в операции по освобождению Эль-Хувейджи от ИГ. Согласно договору, "пешмерга" открывают проходы для частей иракской армии в районах южнее города Киркук, которые контролируются курдскими подразделениями, а также организуют в этом регионе коридоры безопасности для местного населения, выходящего из Эль-Хувейджи. Однако непосредственное участие отрядов курдов в боевой операции было ограничено артиллерийской поддержкой. В специальном пункте соглашения указывается, что бойцы "пешмерга" "не должны покидать мест своей нынешней дислокации и направляться в район боев близ Эль-Хувейджи".

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