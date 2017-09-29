Суд просит Google удалить приложение для телефонов о каталонском референдуме

МАДРИД, 29 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Каталонии согласился направить распоряжение в Google Inc. об удалении из сервиса Google Play приложения для мобильных телефонов о референдуме о независимости автономной области. Об этом говорится в распространенном в пятницу постановлении суда.

Он просит Google Inc. удалять и блокировать подобные приложения в будущем. В среду глава Каталонии Карлес Пучдемон объявил о появлении данной программы, с помощью которой можно получить информацию о плебисците. Вслед за этим прокуратура обратилась в региональный суд.

В начале сентября парламент Каталонии одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход автономии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдума не будет, однако правительство Каталонии уверено, что плебисцит состоится.