В ОБСЕ осудили поджог редакции Lenta.ru в Москве

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил в пятницу поджог редакции интернет-издания Lenta.ru в Москве.
"Я осуждаю это нападение и приветствую скорейшее начало расследования, а также призываю к привлечению к ответственности всех причастных", - говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе на сайте организации. "Необходимо провести полное расследование всех атак на средства массовой информации, чтобы предотвратить атмосферу безнаказанности", - заявил Дезир.
В ночь на 29 сентября неизвестные разбили стекло первого этажа и бросили бутылку с зажигательной смесью внутрь здания на Варшавском шоссе в Москве, где расположен офис издания Lenta.ru. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту поджога, прокуратура взяла ход следствия на контроль. В самой Lenta.ru также сообщили, что помимо поджога злоумышленники разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре нацистской символикой, в том числе свастикой.