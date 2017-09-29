Генпрокурор Украины увязал дело о взрыве на арсенале под Винницей с вмешательством России

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Следствие по делу о взрыве на арсенале в Винницкой области и аналогичных инцидентах, которые произошли в последнее время на Украине, рассматривает вмешательство России в качестве ключевой причины этих происшествий. Об этом в пятницу заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Мы склонны считать, что все последние взрывы [на арсеналах] являются частью военных действий РФ. Мы видим определенные признаки диверсии", - сказал он в эфире телеканала "Интер".

Луценко также обвинил Россию в организации диверсии на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области 23 марта этого года. "По взрывам в Балаклее мы установили перелет через российско-украинскую границу беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который сбросил термобарические заряды, ставшие причиной взрыва. Таким образом, это диверсия Российской Федерации, которая уничтожает нашу военную инфраструктуру", - заявил генпрокурор.

Ранее версия о применении БПЛА также была озвучена и в связи с последним инцидентом в Винницкой области. В частности, об этом заявлял советник президента Украины Юрий Бирюков, однако позже эксперты опровергли его слова. "Беспилотник не может взорвать склад боеприпасов. Не было там никакого беспилотника, просто страна не управляется сегодня, в том числе и в военной сфере", - выразил мнение экс-руководитель главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк.

Арсенал охраняли люди с "плохим зрением"

На арсенале Вооруженных сил Украины в Калиновке под Винницей 26 сентября произошел пожар, который сопровождала цепная детонация хранившихся там боеприпасов. На складе находилось 83 тыс. тонн снарядов. Происшествие потребовало эвакуации из опасного района примерно 30 тыс. местных жителей. В зоне взрывов перекрыли воздушное пространство и изменили график движения поездов.

Премьер-министр страны Владимир Гройсман сразу объявил, что инцидент произошел из-за "внешней причины", а военная прокуратура открыла уголовное производство по статье о диверсии. Однако 28 сентября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что следствие не располагает данными о диверсионных группах и беспилотнике. По его словам, арсенал в Калиновке охраняли люди с "плохим зрением и наименьшей мотивацией". При этом он называл четыре возможные причины случившегося.

"Первая версия - проникновение лица на территорию воинской части и установление взрывного устройства. Вторая версия - взрывное устройство было вмонтировано в боеприпасы, которые поступали в воинскую часть на хранение. Третья версия - уголовное правонарушение, совершенное работниками, которые устанавливали видеонаблюдение на территории части. И четвертая версия - уголовное правонарушение, совершенное в связи с нарушением порядка хранения боеприпасов и их технического обслуживания", - указывал он.