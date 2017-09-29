Главы МИД России и Сербии договорились о праздновании 180-летия дипотношений

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БЕЛГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Сербии Сергей Лавров и Ивица Дачич договорились о праздновании 180-летия дипломатических отношений между Москвой и Белградом в 2018 году. Такое соглашение было достигнуто в пятницу в Москве в ходе встречи министров, сообщила пресс-служба МИД Сербии.
"На сегодняшней встрече министры также затронули тему празднования 180-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, которое пройдет в следующем году, и согласились, что этот юбилей необходимо отметить", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи также обсуждалось развитие экономического сотрудничества и взаимодействие Москвы и Белграда в международных организациях.