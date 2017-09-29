Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главы МИД России и Сербии договорились о праздновании 180-летия дипотношений

Международная панорама
29 сентября, 23:15 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 29, сентября. /ТАСС

На встрече обсуждалось развитие экономического сотрудничества и взаимодействие Москвы и Белграда в международных организациях

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЛГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Сербии Сергей Лавров и Ивица Дачич договорились о праздновании 180-летия дипломатических отношений между Москвой и Белградом в 2018 году. Такое соглашение было достигнуто в пятницу в Москве в ходе встречи министров, сообщила пресс-служба МИД Сербии.

"На сегодняшней встрече министры также затронули тему празднования 180-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, которое пройдет в следующем году, и согласились, что этот юбилей необходимо отметить", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи также обсуждалось развитие экономического сотрудничества и взаимодействие Москвы и Белграда в международных организациях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Дачич, Ивица Лавров, Сергей Викторович
Страны
Россия Сербия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи убийства военнослужащими РФ сослуживцев с 2007 года. Досье
2
Генпрокурор Украины увязал дело о взрыве на арсенале под Винницей с вмешательством России
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
Главы пяти субъектов РФ ушли в отставку, работа президента с регионами будет продолжена
5
МО РФ: одна из версий расстрела военным сослуживцев в Амурской области - нервный срыв
6
Суд заключил под стражу двух россиян, подозреваемых в шпионаже для Украины в Крыму
7
Десятки тысяч каталонцев вышли на митинг в Барселоне, завершивший кампанию к референдуму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама