CNN: минюст США разрешил комитету Сената взять показания у агентов ФБР об увольнении Коми

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции США дало разрешение юридическому комитету Сената Конгресса взять показания у двух сотрудников Федерального бюро расследований по поводу обстоятельств увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.

Согласно сведениям двух ее источников, договоренность была достигнута после длившейся месяц переписки между сторонами и встречи заместителя главы минюста Рода Розенстайна с председателем юридического комитета республиканцем Чарльзом Грассли, состоявшейся в четверг и длившейся около одного часа. Они условились, что сотрудники ФБР будут давать показания отдельно друг от друга. Сроки их вызова в Сенат пока не определены, уточняют источники телекомпании.

По их данным, сенатский комитет требует от ФБР дополнительную информацию, касающуюся обстоятельств увольнения Коми. Грассли хочет ознакомиться с этой информацией до беседы с агентами бюро.

Как сообщала CNN, юридический комитет верхней палаты Конгресса отказывался гарантировать предоставление спецпрокурору США Роберту Мюллеру стенограмм показаний, которые давал в начале сентября (в этом комитете) сын президента Дональд Трамп - младший. Поводом для этого в свою очередь стал отказ минюста предоставить разрешение сотрудникам ФБР Карлу Гаттасу и Джеймсу Райбики дать показания юридическому комитету Сената касательно обстоятельств увольнения Коми.

Противники Трампа неоднократно заявляли, что, уволив Коми, президент ввязался в разбирательство по поводу приписываемого Москве вмешательства в ход прошлогодней предвыборной кампании в США. Несколько конгрессменов даже пытались внести в Палату представителей Конгресса резолюции об импичменте главы государства за создание препятствий правосудию в ходе расследования приписываемых ему и членам его предвыборной кампании связей с Россией.

Трамп отправил Коми в отставку в мае этого года, заявив, что был не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации во главе с Бараком Обамой. В соответствии с законодательством США от 1976 года, срок полномочий директора ФБР составляет 10 лет. Впоследствии Трамп назначил на должность главы ведомства Кристофера Рея.