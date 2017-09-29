Трамп отправил в отставку главу минздрава

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отправил в пятницу министра здравоохранения и социальных служб страны Томаса Прайса, в отношении которого проводится внутриведомственное расследование по поводу приемлемости оплаты чартерных авиарейсов за бюджетные средства. О решении американского лидера сообщил Белый дом в распространенном заявлении.

"Министр здравоохранения и социальных служб Томас Прайс представил заявление об отставке, и президент принял (его отставку - прим. ТАСС)", - говорится в документе.

Исполнять обязанности главы минздрава по решению американского лидера будет заместитель помощника министра Дон Райт.

Прайс пообещал в четверг возместить госбюджету средства, потраченные на частные чартерные авиарейсы, которыми он пользовался по служебной необходимости. Он выразил сожаление и подчеркнул, что не станет пользоваться чартерными авиарейсами даже в служебных целях на посту главы министерства. Экс-министр обещал всячески содействовать внутриведомственному расследованию по поводу растраты госсредств. Тем не менее он продолжил настаивать на том, что его поездки носили исключительно служебный характер, поэтому он был вправе проводить их по статье бюджетных расходов.

На прошлой неделе генеральный инспектор Минздрава Дэниел Левинсон начал расследование по делу о возможном использовании главой ведомства частных чартерных самолетов за счет бюджетных средств. Поводом для проверки послужила публикация газеты Politico, в которой утверждалось, что министр 26 раз воспользовался частными самолетами для полетов по США. Расходы федерального бюджета первоначально составили около $300 тыс.

Однако в четверг выяснилось, что руководитель ведомства использовал военные самолеты для международных поездок. Таким образом, полеты министра обошлись американскими налогоплательщикам в более чем $1 млн. По сведениям издания, Прайс во время служебных поездок чартерными авиарейсами навещал членов семьи, друзей и бывших коллег. Пресс-секретарь главы ведомства Шармейн Ист сообщила, что ее шеф был вынужден воспользоваться чартерами из-за цейтнота.