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Макрон пригласил иракского премьер-министра аль-Абади посетить Париж 5 октября

Международная панорама
29 сентября, 23:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Президент Франции пообещал помочь Багдаду в ослаблении напряженности в регионе

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади посетить Париж 5 октября. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление администрации президента по итогам телефонного разговора французского лидера и иракского премьер-министра.

В ходе беседы с аль-Абади Макрон заявил о необходимости "избегать любой эскалации" ситуации. Он также сообщил о том, что Франция готова помочь Багдаду в ослаблении напряженности в регионе. По мнению президента Франции, обеим сторонам важно стремиться к единству в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и в стабилизации ситуации в Ираке.

25 сентября прошел референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось иракское правительство. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила в среду, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.

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