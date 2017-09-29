Макрон пригласил иракского премьер-министра аль-Абади посетить Париж 5 октября

Трамп отправил в отставку главу минздраваМеждународная панорама 29 сентября, 23:41
ESPN: баскетболист "Оклахомы" Уэстбрук заработает рекордные $233 млн за шесть сезоновСпорт 29 сентября, 23:11
Десятки тысяч каталонцев вышли на митинг в Барселоне, завершивший кампанию к референдумуМеждународная панорама 29 сентября, 23:09
Министр: "Барселона" в случае независимости Каталонии сможет играть в других чемпионатахСпорт 29 сентября, 22:59
Тренер: нарушения игровой дисциплины стали причиной поражения "Динамо" от "Амура" в КХЛСпорт 29 сентября, 22:41
Тиллерсон: США не признают итоги референдума в Иракском КурдистанеМеждународная панорама 29 сентября, 22:23
Генпрокурор Украины увязал дело о взрыве на арсенале под Винницей с вмешательством РоссииМеждународная панорама 29 сентября, 22:23
WADA с 2018 года исключит алкоголь из списка запрещенных веществСпорт 29 сентября, 22:15
Фадеев: смена тренера не является главной причиной неудачного выступления сборной РФ на ЧЕСпорт 29 сентября, 22:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади посетить Париж 5 октября. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление администрации президента по итогам телефонного разговора французского лидера и иракского премьер-министра.
В ходе беседы с аль-Абади Макрон заявил о необходимости "избегать любой эскалации" ситуации. Он также сообщил о том, что Франция готова помочь Багдаду в ослаблении напряженности в регионе. По мнению президента Франции, обеим сторонам важно стремиться к единству в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и в стабилизации ситуации в Ираке.
25 сентября прошел референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось иракское правительство. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила в среду, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака.
Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.