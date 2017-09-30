Трамп утвердил квоту на прием не более 45 тыс. беженцев в следующем финансовом году

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, утверждающий квоту на прием не более 45 тыс. беженцев в следующем финансовом году (начинается в США с 1 октября). Об этом говорится в распространенном Белым домом меморандуме на имя госсекретаря Рекса Тиллерсона.

"Прием до 45 тыс. беженцев в Соединенные Штаты в течение финансового 2018 года обосновывается гуманитарными вопросами и иными причинами, отвечающими национальным интересам", - говорится в документе.

Из стран Африки планируется принять не более 19 тыс. беженцев, Восточной Азии - 5 тыс., Европы и Центральной Азии - 2 тыс., стран Латинской Америки и Карибского бассейна - 1,5 тыс., Ближнего Востока и Южной Азии - 17,5 тыс. Трамп также позволил Тиллерсону "после извещения соответствующих комитетов Конгресса США" при необходимости переносить неиспользованные квоты с одного региона на другой.

Безопасность

Ранее представители администрации США подчеркнули, что при изменении программы приема беженцев они исходят из "безопасности американцев". "Наша главная задача - обеспечить прием только тех беженцев, кто имеет право на такого рода защиту, и не представляют угрозы безопасности нашей страны", - пояснили в Белом доме, добавив, что даже с новой максимальной квотой Соединенные Штаты "останутся лидером по числу принимаемых беженцев в мире".

Представители американских властей в беседе с журналистами рассказали, что Вашингтон продолжит ужесточать программу приема беженцев в деле проведения проверок вынужденных переселенцев. "Лица, претендующие на статус беженца, будут проходить комплексные, многоэтапные проверки, как до приезда в страну, так и по прибытию, - отметил один из них. - Мы продолжим работать над введением новых программ проверок и механизмов повышения безопасности при приеме беженцев в Соединенные Штаты".

В Белом доме напомнили, что при Трампе эти проверки "пересматриваются с целью определить, какие еще дополнительные улучшения могут быть сделаны". "Мы рассматриваем широкий спектр потенциальных мер и улучшений в дополнении к традиционным программам проверки безопасности беженцев", - отметил представитель администрации США.

Иммиграционный вопрос

Трамп после вступления в должность президента США установил максимальное ограничение на прием беженцев в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) на уровне не более 50 тыс. человек. Однако некоторые из советников главы государства настаивали на том, что число вынужденных переселенцев, которых США примут в следующем финансовом году, должно быть еще меньше. Впоследствии Госдепартамент выступил с рекомендацией установить соответствующую квоту на уровне 45 тыс. человек.

Как отмечают американские СМИ, начиная с 1980 года максимальная квота на прием вынужденных переселенцев Соединенными Штатами никогда не опускалась ниже уровня в 67 тыс. человек в год.