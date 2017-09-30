СМИ: Мадуро предупредил Рахоя о возможности ухудшения отношений Венесуэлы и Испании

El МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Отношения между Испанией и Венесуэлой могут серьезно ухудшиться, если глава правительства европейской страны Мариано Рахой не пересмотрит свою позицию в отношении Боливарианской Республики. Об этом заявил в пятницу президент южноамериканского государства Николас Мадуро.

"Если Рахой не скорректирует свою позицию постоянного негативного вмешательства в дела Венесуэлы, он получит крайне отрицательные последствия для обеих стран, потому что я должен защищать честь страны", - цитирует Мадуро электронная версия венесуэльской газеты El Universal.

Ранее на этой неделе Рахой на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что Испания считает санкции необходимым механизмом для восстановления демократического строя в Венесуэле. Глава правительства европейской страны указал, что ЕС "работает над санкциями" в отношении Венесуэлы. Трамп выразил надежду на то, что страны ЕС последуют примеру "США, Канады и многих стран Латинской Америки" и введут рестриктивные меры в против Каракаса.