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Президент Колумбии отдал приказ о вступлении в силу режима прекращения огня с АНО

Международная панорама
30 сентября, 2:40 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 30, сентября. /ТАСС

Соглашение о прекращении огня с этой повстанческой группировкой было достигнуто впервые в истории, отметил Хуан Мануэль Сантос

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БОГОТА, 30 сентября. /ТАСС/. Режим прекращения огня между правительственными войсками и повстанческой группировкой "Армия национального освобождения" (АНО) вводится с 1 октября этого года. Об этом объявил в пятницу президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос после подписания соответствующего декрета. Прямая трансляция его выступления велась на официальном сайте президента.

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"Я только что отдал приказ министру обороны и вооруженным силам страны прекратить боевые действия против АНО в полночь на 1 октября. Подписанный в Кито договор о прекращении огня подразумевает, что АНО должна прекратить практику похищения людей, вербовки в свои ряды несовершеннолетних, минирования и нападения на объекты нашей инфраструктуры", - заявил глава государства, отметив, что безусловно АНО обязуются также прекратить враждебные действия против колумбийских военных.

Колумбийский лидер особо подчеркнул, что впервые в истории было достигнуто соглашение о прекращении огня с этой повстанческой группировкой. "Этот режим прекращения огня вводится с гуманитарной целью, для защиты мирного населения", - проинформировал президент.

"Вооруженные силы страны и полиция продолжат выполнять свой конституционный долг на всей территории страны, в связи с чем они будут защищать граждан и бороться с любыми видами преступлений, независимо от того, кто и по какой причине их совершил. Техническая комиссия под руководством генерала сухопутных сил Рохаса завершила работу над составлением 10 протоколов, которые будут регулировать режим прекращения огня", - добавил он. Президент Сантос подчеркнул, что по условиям соглашения с АНО был создан механизм мониторинга и верификации при участии правительства, вооруженных сил, АНО, ООН и католической церкви. Для этого ООН разместит своих наблюдателей в 33 наиболее пострадавших от присутствия АНО колумбийских населенных пунктах.

4 сентября в ходе встречи в Кито (Эквадор) делегаций правительства Колумбии и АНО было достигнуто соглашение о временном двустороннем режиме прекращения огня, который продлится с 1 октября этого года по 12 января следующего года. После заключения 24 ноября прошлого года правительством и "Революционными вооруженными силами Колумбии" (РВСК) мирного соглашения, которое положило конец полувековому вооруженному противостоянию, АНО остается самой многочисленной повстанческой группировкой в Колумбии. Успешное завершение переговоров с РВСК придало импульс диалогу с АНО, которая до этого оставалась за рамками мирного процесса. 7 февраля этого года в Кито был дан старт переговорам о мире между правительством Колумбии и АНО.

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