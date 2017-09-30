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Премьер Словакии: ЕС необходимо развивать собственные информационные технологии

Международная панорама
30 сентября, 2:49 UTC+3 БРАТИСЛАВА БРАТИСЛАВА 30, сентября. /ТАСС

Роберт Фицо призвал остерегаться покупки информационно-цифровых технологий, в частности, в США и Китае

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БРАТИСЛАВА, 30 сентября. /ТАСС/. Евросоюзу следует развивать и использовать собственные информационные технологии, а не ориентироваться на их покупку в Америке, КНР и других не входящих в организацию государствах. Об этом, как передает Словацкое телевидение, заявил в субботу журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который накануне принял в Таллине участие в саммите ЕС по цифровым технологиям.

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"Европа должна остерегаться покупки информационно-цифровых технологий и обеспечивающих их использование устройств из США, Китая и некоторых других стран, - отметил он. - Сам Господь не знает, что в них может быть зашито".

Это мнение, по его словам, выразили многие участники таллинского саммита. "Проявлен интерес осуществлять единую европейскую политику в сфере информационно-цифровых технологий", - подчеркнул Фицо.

На саммите речь шла о повышении кибербезопасности Евросоюза и его граждан. Его участники, как отметил премьер, с особой тревогой говорили о росте злоупотреблений информационными технологиями. "Сейчас нет проблемы дефицита информационно-цифровых технологий. Существует проблема защиты общественности от злоупотреблений ими", - сказал премьер Словакии.

Таллинский саммит ЕС, завершившийся в пятницу вечером, стал первым в истории по обсуждению политики организации в сфере цифровых технологий.

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