Премьер Словакии: ЕС необходимо развивать собственные информационные технологии

"Спартак" сыграет с "Уралом" в матче чемпионата России по футболуСпорт 30 сентября, 3:06
Уэстбрук подписал новый контракт с клубом НБА "Оклахома"Спорт 30 сентября, 2:45
NASA: перенос на 2019 год вывода в космос нового телескопа вызван сложностью испытанийКосмос 30 сентября, 2:02
Расстрелявший сослуживцев в Амурской области военный убит во время задержанияПроисшествия 30 сентября, 1:24
WADA изучает легитимность наделения России правом принять ЧМ по одному из видов спортаСпорт 30 сентября, 1:18
Ракета Ariane 5 со спутниками связи стартовала с космодрома во Французской ГвианеКосмос 30 сентября, 1:11
Актер Сами Насери прибыл в Крым для участия в "Форуме Мира"Общество 30 сентября, 1:00
Трамп распределил полномочия по введению санкций в отношении РФ, КНДР и ИранаМеждународная панорама 30 сентября, 0:50
За два года операции РФ в Сирии от террористов освобождено более 85% территорииАрмия и ОПК 30 сентября, 0:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРАТИСЛАВА, 30 сентября. /ТАСС/. Евросоюзу следует развивать и использовать собственные информационные технологии, а не ориентироваться на их покупку в Америке, КНР и других не входящих в организацию государствах. Об этом, как передает Словацкое телевидение, заявил в субботу журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который накануне принял в Таллине участие в саммите ЕС по цифровым технологиям.
"Европа должна остерегаться покупки информационно-цифровых технологий и обеспечивающих их использование устройств из США, Китая и некоторых других стран, - отметил он. - Сам Господь не знает, что в них может быть зашито".
Это мнение, по его словам, выразили многие участники таллинского саммита. "Проявлен интерес осуществлять единую европейскую политику в сфере информационно-цифровых технологий", - подчеркнул Фицо.
На саммите речь шла о повышении кибербезопасности Евросоюза и его граждан. Его участники, как отметил премьер, с особой тревогой говорили о росте злоупотреблений информационными технологиями. "Сейчас нет проблемы дефицита информационно-цифровых технологий. Существует проблема защиты общественности от злоупотреблений ими", - сказал премьер Словакии.
Таллинский саммит ЕС, завершившийся в пятницу вечером, стал первым в истории по обсуждению политики организации в сфере цифровых технологий.