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СМИ: Facebook поделилась с Google данными о "влиянии" РФ на выборы в США через соцсеть

Международная панорама
30 сентября, 2:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, сентября. /ТАСС

Источники онлайн-портала Recode утверждают, что Google также проводит расследование по поводу того, использовались ли ее сервисы для вмешательства в избирательные процессы в США

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НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook поделилась с корпорацией Google данными, касающимися аккаунтов, которые якобы использовались российской стороной для оказания влияния на выборы в США. Об этом сообщил в пятницу онлайн-портал Recode.

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По данным его источников, Google также проводит собственное расследование по поводу того, использовались ли какие-либо из ее сервисов для вмешательства в избирательные процессы в США. В начале этого месяца, корпорация заявляла, что "не обнаружила свидетельств" размещения на ее сервисах рекламных объявлений политического характера, которые могли бы оказать влияние на выборы. Как отмечает Recode, неизвестно, обнаружила ли Google какую-либо подозрительную активность после изучения данных, предоставленных Facebook.

До этого Facebook поделился информацией об удаленных аккаунтах, предположительно связанных с Россией, с сервисом микроблогов Twitter.

Портал напоминает, что представители Google приглашены в Конгресс США для дачи показаний по "российскому делу". Точная дата слушаний пока не установлена. В Facebook и Google отказались от комментариев.

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