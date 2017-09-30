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В США правозащитники планируют подать в суд из-за нового иммиграционного указа Трампа

Международная панорама
30 сентября, 3:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, сентября. /ТАСС

Американский союз защиты гражданских свобод считает ограничения "дискриминацией по национальному признаку, что противоречит закону"

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НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Правозащитная организация Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подаст в суд на администрацию США, которая расширила список стран, для чьих граждан въезд на территорию Соединенных Штатов ограничен. Об этом сообщил в пятницу глава ACLU Энтони Ромеро.

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© REUTERS/James Lawler Duggan

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В новый перечень, содержащийся в подписанной президентом США Дональдом Трампом прокламации, внесены Венесуэла, Иран, Йемен, КНДР, Ливия, Сирия, Сомали и Чад. По мнению Министерства внутренней безопасности, эти государства нарушают протоколы, касающиеся идентификации лиц и обмена информацией.

По словам Ромеро, решение расширить ограничения является "дискриминацией по национальному признаку, что противоречит закону". Как указал глава ACLU, добавление в список "северокорейцев и небольшой группы венесуэльских чиновников" не отменяет того факта, что документ является антимусульманским по своей сути. "Мы вновь намерены встретиться с президентом Трампом в суде", - заявил Ромеро, слова которого приводит агентство Reuters.

После вступления в должность президента Трамп подписал указ о введении 90-дневного запрета на въезд в США для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением - Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Впоследствии Ирак из данного списка был исключен. Несколько федеральных судов после этого приняли решение заблокировать данную инициативу. В июне Верховный суд США частично восстановил действие иммиграционного указа.

24 сентября Трамп подписал прокламацию, которая изменяет список стран, подпадающих под ограничения. В него были добавлены Венесуэла, КНДР и Чад, но был исключен Судан. Новые правила должны вступить в силу с 18 октября.

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