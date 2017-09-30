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Ассанж назвал ситуацию вокруг референдума в Каталонии "первой в мире интернет-войной"

Международная панорама
30 сентября, 4:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Основатель WikiLeaks считает ситуацию в Испании крупнейшим на Западе конфликтом между народом и государством с момента падения Берлинской стены

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Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж

© EPA/ANDY RAIN

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж

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считает, что ситуацию вокруг референдума о независимости Каталонии можно расценивать как первый мировой случай интернет-войны. Такое мнение он выразил в субботу в своем Twitter.

"Первая интернет-война в мире началась в Каталонии, [где] народ и правительство используют его [интернет] для организации в воскресенье референдума о независимости, а испанские спецслужбы атакуют, замораживая телекоммуникации, занимая здания связи, осуществляя цензуру сотен сайтов, протоколов [передачи данных] и т. д.", - написал он.

Ассанж считает, что это "крупнейший на Западе конфликт между народом и государством" с момента падения Берлинской стены.

 

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