Ассанж назвал ситуацию вокруг референдума в Каталонии "первой в мире интернет-войной"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж

считает, что ситуацию вокруг референдума о независимости Каталонии можно расценивать как первый мировой случай интернет-войны. Такое мнение он выразил в субботу в своем Twitter.

"Первая интернет-война в мире началась в Каталонии, [где] народ и правительство используют его [интернет] для организации в воскресенье референдума о независимости, а испанские спецслужбы атакуют, замораживая телекоммуникации, занимая здания связи, осуществляя цензуру сотен сайтов, протоколов [передачи данных] и т. д.", - написал он.

Ассанж считает, что это "крупнейший на Западе конфликт между народом и государством" с момента падения Берлинской стены.

The world's first internet war has begun, in Catalonia, as the people and government use it to organize an independence referendum on Sunday and Spanish intelligence attacks, freezing telecommunications links, occupying telecoms buildings, censors 100s of sites, protocols etc. — Julian Assange (@JulianAssange) 30 September 2017