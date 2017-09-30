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В Алеппо возобновил работу крупнейший в мире крытый рынок Аль-Мадина

Международная панорама
30 сентября, 8:09 UTC+3 АЛЕППО /Сирия/ 30, сентября. /ТАСС

Рынок включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, многие торговые ряды были разрушены минометными обстрелами и пожарами

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АЛЕППО /Сирия/, 30 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в мире крытый исторический рынок Аль-Мадина возобновил работу в Алеппо. Пока открыты всего 20 лавок, но планы по восстановлению объекта исторического наследия расписаны на десять лет вперед, сообщили журналистам вернувшиеся хозяева торговых рядов и мастерских.

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© Минобороны РФ

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"Я один остался в Алеппо, кто умеет делать ковры. Я спрятал станок у себя дома, когда тут были террористы, а вот теперь, наконец, все на своем месте. Все возвращаются, уже 20 лавок открылось", - рассказал хозяин мастерской по изготовлению ковров Амар Руваз.

Вооруженное противостояние правительственных войск и террористических группировок в Алеппо продолжалось четыре года, боевики еще в 2012 году атаковали город, который считается экономической столицей Сирии, однако смогли захватить не более 40% его территории. Линия фронта проходила между Аль-Мадиной, где засели террористы и другой достопримечательностью старого города - цитаделью Алеппо, которую контролировали правительственные войска. Многие торговые ряды были разрушены минометными обстрелами и пожарами, а некоторые постройки террористы разобрали. "Здесь были их позиции, они ломали стены и пол в лавках, делали укрепления из камней", - сказал местный житель Мухасиб Хатиб.

По словам Мухаммада Хабажа, который делает подносы ручной работы, планы по восстановлению рынка расписаны на десять лет вперед. "Я пятьдесят лет работал на этом месте и никуда отсюда уходить не собираюсь. Пока удалось восстановить процентов пять построек, но план работ на десять лет расписан", - уточнил он.

Аль-Мадина является крупнейшим в мире крытым историческим рынком. Общая протяженность торговых и ремесленных рядов 13 километров. Аль-Мадина включает несколько более мелких рынков, большинство из которых существует с 14 века и имеют собственные имена в соответствии с названиями профессий, ремесел или товаров: рынок мыла, шерсти, кожи и т.д. 30 лет назад в составе Старого города Алеппо рынок Аль-Мадина был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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