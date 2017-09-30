МИД Сербии заявил об огромном давлении Запада по вопросу гуманитарного центра в Нише

БЕЛГРАД, 30 сентября. /ТАСС/. Запад оказывает огромное давление на Сербию по вопросу Российско-сербского гуманитарного центра в Нише (РСГЦ), США считают идею предоставления центру официального статуса "антиамериканским актом". Об этом заявил в Москве журналистам после встречи с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Рогозиным глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Мнение министра

"Осуществляется огромное давление с Запада по этим двум вопросам (существование РСГЦ в Сербии и инициатива предоставления ему официального статуса - прим. ТАСС), поэтому мы должны решать этот вопрос очень серьезно. Америка прямо заявляет, что это будет истолковано как антиамериканский акт. Убежден однако, что этот вопрос должен быть решен так или иначе, нужно или работать над этим, или закрыть центр", - приводит слова Дачича агентство TANJUG.

По словам главы МИД Сербии, "очевидно, что существует антирусская истерия в западных странах и существование РСГЦ толкуется как то, что Россия имеет большое влияние на наш регион". "Они считают, что это влияние вредно. Я сказал им, что у нас другое впечатление, что вредным влиянием до сих пор было влияние других, с другой стороны, не с Востока, по крайней мере, когда речь идет о сербском народе", - заявил Дачич.

"Думаю, все в мире слышали о гуманитарном центре, который состоит из пяти сербов, четырех россиян и одной собаки. Если это шпионский центр, которого боится все западное сообщество, тогда, думаю, мы очень низко пали. Они спрашивают, зачем гуманитарному центру официальный статус, но ведь и Красный крест обладает полным дипломатическим статусом в отличие от РСГЦ, которому хотят предоставить статус на уровне водителей и секретарш в американском посольстве", - заключил министр.

По словам Дачича, вопрос о предоставлении РСГЦ гуманитарного статуса еще не решен, Сербия примет это решение, руководствуясь собственными интересами.

Официальный статус

Как ранее заявил в интервью ТАСС содиректор центра Вячеслав Власенко, отсутствие официального статуса создает трудности в работе Российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш.

"Что такое статус? Это предоставление центру ряда привилегий с точки зрения практической эксплуатации техники, ее получения и так далее. К примеру, Россия поставляла Сербии автомобили MAN, закупая их по определенной цене, затем передавала их сербской стороне с уплатой необходимых налогов и сборов. Если бы мы не платили эти сборы, то могли бы больше потратить на гуманитарные цели, купить братьям-сербам не 18 грузовиков, а 20", - поясняет руководитель гуманитарного центра.

Миссия гуманитарного центра

Российско-сербский гуманитарный центр учрежден на основании соглашения между правительством РФ и правительством Сербии от 25 апреля 2012 года, которое подписали в Нише российский министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков и министр внутренних дел Сербии (на тот момент) Ивица Дачич. Правовой основой образования Центра послужило соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования, предупреждения стихийных бедствий и техногенных аварий, а также ликвидации их последствий от 20 октября 2009 года.

РСГЦ - межправительственная гуманитарная некоммерческая организация, пользующаяся правами юридического лица. Центр создан в целях обеспечения гуманитарного реагирования на чрезвычайные ситуации на территории республики и других стран Балканского региона. На него возлагается ответственность за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также оказание чрезвычайной гуманитарной помощи населению, пострадавшему от ЧС.

Центр также отвечает за реализацию совместных проектов и программ на территории Сербии и других стран Балканского региона, в том числе по гуманитарному разминированию.