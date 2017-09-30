Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Великобритании: переходный период после Brexit не должен продлиться более двух лет

Международная панорама
30 сентября, 11:43 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 30, сентября. /ТАСС

Лондон не будет платить за доступ к единому европейскому рынку после переходного периода, сообщил Борис Джонсон в интервью газете The Sun

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Переходный период после выхода Великобритании из Евросоюза не должен продолжаться дольше двух лет, а по его истечении Лондон перестанет платить Брюсселю за доступ к единому европейскому рынку. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон в опубликованном в субботу интервью газете The Sun.

Читайте также новости по теме:
Brexit
© EPA-EFE/WILL OLIVER

ЕС и Великобритания не достигли прорыва на переговорах по Brexit

В Брюсселе стартует четвертый и решающий раунд переговоров по Brexit

Мэй: Великобритания выходит из ЕС, но не покидает Европу

Глава британского МИД отметил, что "с нетерпением" ждет реализации Brexit и хочет, чтобы переходный период не был растянут дольше, чем на два года. "Ни секундой больше", - сказал он. По его словам, сразу после Brexit страна должна выйти из-под юрисдикции Европейского суда и стать независимой от Брюсселя. "Нет смысла выходить из ЕС, а затем вращаться по его орбите", - подчеркнул Джонсон.

Великобритания, по мнению британского дипломата, не будет платить за доступ к единому европейскому рынку после переходного периода. "Я всегда говорил, что мы будем платить за вещи, которые являются обоснованными, например научные программы. Но когда речь идет об оплате доступа к рынку, это как если бы мы ожидали, что они заплатят нам за доступ к нашему рынку", - указал министр.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице почти через год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit должен состояться не позднее конца марта 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Джонсон, Борис
Темы
Brexit
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Расстрелявший сослуживцев в Амурской области военный убит во время задержания
2
Глава Каталонии заявил о своем разочаровании Евросоюзом
3
Военный, расстрелявший сослуживцев в Приамурье, родом из Дагестана
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Ассанж назвал ситуацию вокруг референдума в Каталонии "первой в мире интернет-войной"
6
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
7
СМИ: Брюс Уиллис сыграет в шестой части боевика "Крепкий орешек"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама