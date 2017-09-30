МИД Великобритании: переходный период после Brexit не должен продлиться более двух лет

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Переходный период после выхода Великобритании из Евросоюза не должен продолжаться дольше двух лет, а по его истечении Лондон перестанет платить Брюсселю за доступ к единому европейскому рынку. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон в опубликованном в субботу интервью газете The Sun.

Глава британского МИД отметил, что "с нетерпением" ждет реализации Brexit и хочет, чтобы переходный период не был растянут дольше, чем на два года. "Ни секундой больше", - сказал он. По его словам, сразу после Brexit страна должна выйти из-под юрисдикции Европейского суда и стать независимой от Брюсселя. "Нет смысла выходить из ЕС, а затем вращаться по его орбите", - подчеркнул Джонсон.

Великобритания, по мнению британского дипломата, не будет платить за доступ к единому европейскому рынку после переходного периода. "Я всегда говорил, что мы будем платить за вещи, которые являются обоснованными, например научные программы. Но когда речь идет об оплате доступа к рынку, это как если бы мы ожидали, что они заплатят нам за доступ к нашему рынку", - указал министр.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице почти через год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit должен состояться не позднее конца марта 2019 года.