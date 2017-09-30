СМИ: Си Цзиньпин провел встречу с Рексом Тиллерсоном

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ПЕКИН, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин принял в субботу госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Предполагается, что в ходе переговоров, детали которых не оглашаются, обсуждалась проблема Корейского полуострова и ожидаемый в ноябре визит в КНР американского президента Дональда Трампа.
"В настоящий момент самое важное событие в наших двусторонних отношениях - ноябрьский визит в Китай лидера Соединенных Штатов", - приводит агентство Синьхуа слова Си Цзиньпина.
Тиллерсон прибыл в Пекин в субботу и также планирует встретиться с членом Госсовета КНР Ян Цзечи, ранее с американским дипломатом побеседовал министр иностранных дел Китая Ван И.