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СМИ: Си Цзиньпин провел встречу с Рексом Тиллерсоном

Международная панорама
30 сентября, 12:43 дата обновления: 30 сентября, 12:58 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 30, сентября. /ТАСС

Детали переговоров не разглашаются, но известно, что речь шла о кризисе на Корейском полуострове

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ПЕКИН, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин принял в субботу госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Предполагается, что в ходе переговоров, детали которых не оглашаются, обсуждалась проблема Корейского полуострова и ожидаемый в ноябре визит в КНР американского президента Дональда Трампа.

"В настоящий момент самое важное событие в наших двусторонних отношениях - ноябрьский визит в Китай лидера Соединенных Штатов", - приводит агентство Синьхуа слова Си Цзиньпина.

Тиллерсон прибыл в Пекин в субботу и также планирует встретиться с членом Госсовета КНР Ян Цзечи, ранее с американским дипломатом побеседовал министр иностранных дел Китая Ван И.

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Персоны
Ван И Си Цзиньпин Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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