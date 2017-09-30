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Сторонники единства Испании вышли на митинг в Барселоне против каталонского референдума

Международная панорама
30 сентября, 14:38 UTC+3 БАРСЕЛОНА БАРСЕЛОНА 30, сентября. /ТАСС

Протестующие высказались за единую Испанию и выступили с критикой правительства автономии

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БАРСЕЛОНА, 30 сентября. /ТАСС/. Сторонники единства Испании вышли в субботу на митинг протеста против референдума о независимости Каталонии. Собрание проходит перед зданием каталонского Женералитата в Барселоне, где находится правительство автономного сообщества, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Немногочисленный митинг

Митинг проводится на площади святого Иакова в Готическом квартале - старинной части Барселоны с узкими улицами и исторической застройкой. Там на ограниченном пространстве расположены здания региональной администрации и барселонской мэрии. Поддержать единство королевства вышли около несколько сотен человек - не слишком просторная площадь так и не была заполнена.

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Толпа вышла к зданию каталонского Женералитата с флагами Испании и лоялистскими знаменами Каталонии с красно-желтым полотном, но без звезды в синем или желтом треугольнике, которая служит отличительным признаком сепаратистских флагов. Собравшиеся скандировали призывы к единству Испании и выкрикивали угрозы в адрес каталонского руководства.

"Каталония - это Испания", "Пучдемона - в тюрьму", - кричали противники референдума, имея в виду главу регионального правительства Карлеса Пучдемона, который стал главным инициатором предстоящего плебисцита.

Референдум в Каталонии

Референдум о выходе Каталонии из состава Испании назначен на воскресенье. Ранее власти региона одобрили два закона. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы по итогам голосования сторонников разрыва с королевством.

Мадрид считает и оба закона, и сам референдум незаконными. Власти Испании заверяют, что плебисцита не будет, однако правительство Каталонии уверено, что он все же состоится.

В пятницу вечером в Барселоне сторонники независимости провели собственный митинг, который завершал агитационную кампанию перед плебисцитом. В общей сложности на площади Испании собралось, по оценкам организаторов, от 10 тыс. до 80 тыс. человек. Манифестацию сопровождал концерт, завершило вечер выступление каталонских политиков во главе с Пучдемоном, который заявил, что Каталония "уже победила в борьбе за свое достоинство" и с понедельника "начнет новую жизнь".

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