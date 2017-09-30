Си Цзиньпин назвал кооперацию единственным вариантом развития связей КНР и США

ПЕКИН, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в субботу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном назвал сотрудничество Китая и Соединенных Штатов единственным правильным вариантом развития двусторонних отношений. Об этом сообщил сайт китайского МИД.

"КНР относится к крупнейшим развивающимся государствам, США входят в число наиболее крупных из развитых держав, экономики наших стран по размерам занимают первое и второе место в мире. Поэтому мирное сосуществование и сотрудничество на основе выгоды - залог благополучия китайского и американского народов, счастья населения прочих стран, - подчеркнул Си Цзиньпин. - Процесс формирования отношений между Пекином и Вашингтоном должен протекать в четко заданном направлении, интересы Китая и Соединенных Штатов превыше всяких взаимных разногласий. Кооперация - единственный правильный выбор в рамках нашего взаимодействия".

Китайский лидер отметил, что КНР и США могут и должны сотрудничать по множеству направлений регионального и глобального характера. "Нам нужно активно использовать имеющийся потенциал, взаимодействовать на взаимовыгодной основе, постоянно создавать новые стимулы для совместной кооперации", - добавил он.

Си Цзиньпин напомнил о важности сохранения и развития каналов по продвижению диалога между двумя странами, подчеркнув, что любые контакты Китая и США неизменно должны опираться на принципы дружбы и взаимного уважения.

Тиллерсон передал председателю КНР искренние пожелания от американского президента Дональда Трампа, отметив, что лидер США ожидает многого от предстоящего визита в Китай. Госсекретарь добавил, что Вашингтон придает большое значение развитию отношений с Пекином, укреплению взаимного доверия, диалога и сотрудничества с китайской стороной.