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Путин поздравил президента Абхазии с Днем независимости республики

Международная панорама
30 сентября, 15:02 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 30, сентября. /ТАСС

"Этот праздник олицетворяет мужество и храбрость народа", отстоявшего право на свободу, отмечается на сайте Рауля Хаджимбы

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СУХУМ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу Абхазии Рауля Хаджимбу с Днем независимости республики.

"Уважаемый Рауль Джумкович, примите искренние поздравления по случаю Дня независимости Республики Абхазия. Этот праздник олицетворяет мужество и храбрость народа Вашей страны, отстоявшего в нелегкой борьбе свое законное право на свободу и мирную жизнь", - отмечается в телеграмме, опубликованной в субботу на сайте президента Абхазии.

Пресс-служба Кремля о телеграмме с поздравлением президента РФ пока не сообщала.

День окончания грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. - 30 сентября - в календаре Абхазии значится как День независимости. По данным минобороны республики, в войне с абхазской стороны участвовали до 12 тыс. человек, в том числе до 2 тыс. добровольцев из республик Северного Кавказа и Юга России, абхазской диаспоры Турции и Сирии. В боевых действиях погибли порядка 3 тыс. человек, 5 тыс. получили ранения, до 200 пропали без вести.

Всего в грузино-абхазском вооруженном конфликте, по официальным данным, погибли около 17 тыс. человек, из них 4 тыс. абхазов, 11 тыс. грузин, а также около 2 тыс. русских, армян, кабардинцев, адыгов, чеченцев и представителей других национальностей. Порядка 300 тыс. беженцев вынуждены были покинуть Абхазию.

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Персоны
Хаджимба, Рауль Джумкович Путин, Владимир Владимирович
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