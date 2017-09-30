Посол в РФ: КНДР с помощью ядерных сил заставит США заплатить за провокации

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Пхеньян ответит Вашингтону с помощью ядерных сил, если США предпримут "бешеные действия", отрицающие право КНДР на существование. Об этом заявил в субботу посол КНДР в Москве Ким Хен Чжун, выступая на конференции "За мир на Корейском полуострове и объединение Кореи".
"Сегодня положение на Корейском полуострове складывается не в пользу мира, ситуация разворачивается в сторону войны и конфронтации", - сказал посол.
"США и их приспешники отрицают идеи и политическую систему КНДР и продолжают враждебную политику, направленную на удушение и изоляцию КНДР, - отметил он. - Корея была расколота из-за претензий США на господство в мире. Задача воссоединения не может осуществиться, потому что Вашингтон не прекращает вмешательство в наши внутренние дела". По словам дипломата, каждый раз, когда отношения между Севером и Югом начинали улучшаться, США тормозили данный процесс.
"Недавние сумасшедшие высказывания президента США Дональда Трампа о полном уничтожении КНДР, прозвучавшие на Генеральной Ассамблее ООН, разоблачили перед всем мировым сообществом то, какой безрассудной степени достигла враждебная политика США, - отметил посол КНДР. - Если США совершат бешеные действия, отрицающие право нашего народа на существование, КНДР, как заявил руководитель Ким Чен Ын, с помощью справедливых ядерных сил вынудит США расплатиться по полной".
По его словам, предотвращение войны и защита мира остаются "самой актуальной задачей на Корейском полуострове".