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СМИ: более 1,7 млн молодых людей из КНДР готовы пополнить ряды народной армии

Международная панорама
30 сентября, 16:05 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Число граждан, желающих стать добровольцами увеличилось после опубликованного 22 сентября антиамериканского заявления лидера страны Ким Чен Ына

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ПХЕНЬЯН, 30 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Более 1,7 млн корейских юношей и девушек изъявили желание добровольно пополнить ряды Корейской народной армии после опубликованного 22 сентября антиамериканского заявления лидера страны Ким Чен Ына. В нем председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР пообещал принять жесткие меры в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о возможности полного уничтожения республики.

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Как отмечает центральная газета Rodong Sinmun, молодежь КНДР, изучив заявление лидера, "объявила о решимости уничтожить американских империалистов в священной войне с Соединенными Штатами - заклятым врагом корейского народа". Студенты, школьники, молодые рабочие провели в Пхеньяне митинг под лозунгом "Уничтожим американскую империю зла пятью миллионами ядерных бомб". Участники мероприятия выразили уверенность в том, что "окончательная победа будет за КНДР, поскольку никакая сила в мире не в состоянии остановить продвижение народной республики по пути прогресса под руководством Ким Чен Ына".

В целом, по данным информационного агентства ЦТАК, все граждане народной республики готовы "встать на защиту своего лидера и социализма, чтобы смести с лица земли американских империалистов, объявивших о безрассудном намерении уничтожить народную республику". О желании пополнить ряды вооруженных сил страны сообщили более 4,7 млн старшеклассников, студентов всех вузов страны, включая Университет имени Ким Ир Сена и Технологический университет имени Ким Чака, рабочих и других граждан страны. Среди них - 1,2 млн женщин.

 

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