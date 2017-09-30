СМИ: более 1,7 млн молодых людей из КНДР готовы пополнить ряды народной армии

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ПХЕНЬЯН, 30 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Более 1,7 млн корейских юношей и девушек изъявили желание добровольно пополнить ряды Корейской народной армии после опубликованного 22 сентября антиамериканского заявления лидера страны Ким Чен Ына. В нем председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР пообещал принять жесткие меры в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о возможности полного уничтожения республики.
Как отмечает центральная газета Rodong Sinmun, молодежь КНДР, изучив заявление лидера, "объявила о решимости уничтожить американских империалистов в священной войне с Соединенными Штатами - заклятым врагом корейского народа". Студенты, школьники, молодые рабочие провели в Пхеньяне митинг под лозунгом "Уничтожим американскую империю зла пятью миллионами ядерных бомб". Участники мероприятия выразили уверенность в том, что "окончательная победа будет за КНДР, поскольку никакая сила в мире не в состоянии остановить продвижение народной республики по пути прогресса под руководством Ким Чен Ына".
В целом, по данным информационного агентства ЦТАК, все граждане народной республики готовы "встать на защиту своего лидера и социализма, чтобы смести с лица земли американских империалистов, объявивших о безрассудном намерении уничтожить народную республику". О желании пополнить ряды вооруженных сил страны сообщили более 4,7 млн старшеклассников, студентов всех вузов страны, включая Университет имени Ким Ир Сена и Технологический университет имени Ким Чака, рабочих и других граждан страны. Среди них - 1,2 млн женщин.