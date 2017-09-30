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Глава МИД КНР потребовал от Тиллерсона уважать позицию Пекина по тайваньскому вопросу

Международная панорама
30 сентября, 16:16 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 30, сентября. /ТАСС

При этом Ван И отметил, что в целом связи двух государств формируются в правильном русле

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ПЕКИН, 30 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Ван И в субботу на переговорах с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном потребовал от Вашингтона проявлять уважение к позиции центральных властей Китая по вопросу острова Тайвань. Об этом сообщил сайт МИД КНР.

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"По тайваньской проблематике мы занимаем принципиальную позицию и требуем от американской стороны относиться уважительно к обеспокоенности, которую Пекин выражает по этому поводу, - подчеркнул Ван И. - Такие проблемы следует решать оптимальным образом, не допускать, чтобы они становились помехой на пути развития китайско-американских отношений".

В то же время глава МИД Китая отметил, что в целом связи двух государств формируются в правильном русле, в соответствии с задачами, поставленными председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

"На предстоящем этапе нашего взаимодействия Пекин заинтересован действовать с Вашингтоном в едином русле, совместно добиваться достижения поставленных целей, которые были сформулированы на основе консенсуса. Наши двусторонние контакты и диалог должны планироваться и воплощаться в жизнь в соответствии с ними", - заметил Ван И. Он напомнил, что от этого будет напрямую зависеть благосостояние народов КНР и США.

Тиллерсон в свою очередь отметил, что с момента вступления в силу президентских полномочий Трампа в отношениях двух государств наметился явный прогресс. Американский дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты проявляют уважение к двусторонним контактам и готовы их развивать во всех направлениях. Он также заверил коллегу, что Вашингтон занимает неизменную позицию, признавая принцип "одного Китая". Тиллерсон добавил, что президент США ожидает многого от предстоящего визита в Пекин и надеется, что эта поездка заложит основы для успешной двусторонней кооперации на многие десятилетия вперед.

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Персоны
Ван И Си Цзиньпин Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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