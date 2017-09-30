Ополчение ЛНР: погибший у границы с РФ украинский патруль попал на собственное минное поле

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Двое сотрудников Госпогранслужбы Украины погибли в результате подрыва на собственном минном поле. Так прокомментировал обвинение украинской власти в гибели пограничников представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Зная паранойю украинских властей, пугающих всех нападением из РФ, всю границу усыпали минами. Инспектор и участковый инспектор пограничной службы при несении службы зашли на собственное минное поле и погибли на месте ", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

При этом Марочко добавил, что украинским подразделениям "невыгодно подавать правдивую информацию, и свою халатность проще списать на теракт или действия диверсионно-разведывательной группы".

Вечером 28 сентября вблизи железнодорожной станции "Ильенко" Станично-Луганского района в 800 метрах от границы с Россией в результате подрыва, предположительно на противотанковой мине, погибли инспектор и участковый инспектор Госпогранслужбы Украины из состава Станично- Луганского погранотряда. В пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации позже заявили, что пограничники погибли в результате подрыва на растяжке, установленной "враждебной диверсионно-разведывательной группой".