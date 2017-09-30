В отношении депутата парламента Киргизии возбуждено дело за попытку захвата власти

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БИШКЕК, 30 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении депутата национального парламента Канатбека Исаева из-за попытки захвата власти в стране. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главного надзорного органа республики.
По данным прокуратуры, дело возбуждено по статьям "приготовление к преступлению", "массовые беспорядки" и "насильственный захват власти или насильственное удержание власти" уголовного кодекса республики. "Установлено, что депутат Жогорку Кенеша (Верховного Совета) Исаев, являясь сторонником кандидата на должность президента Омурбека Бабанова, вступив в предварительный сговор с отдельными лицами, в том числе с представителями организованных преступных группировок, осуществляет активные действия, направленные на организацию массовых беспорядков", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, подозреваемые "за денежное вознаграждение подбирают и вербуют в свои ряды" людей для участия в предстоящих акциях, "которые будут сопровождаться провокациями под предлогом фальсификации итогов голосования, с последующим перерастанием в массовые беспорядки и вооруженные столкновения". "В целях всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств, уголовное дело направлено в Главное следственное управление Государственного комитета национальной безопасности для организации расследования", - подчеркивается в сообщении.
На данный момент подозреваемый задержан. Согласно сведениям ГКНБ, Исаевым передана крупная сумма денежных средств "представителям организованных преступных группировок". Данными группами рассматривалась возможность "вооруженного захвата власти и дестабилизации ситуации в стране".
Выборы президента в Киргизии назначены на 15 октября нынешнего года. На данный момент на эту должность претендуют 12 человек. Согласно рейтингам и мнению местных экспертов, фаворитами гонки считаются экс-премьеры Омурбек Бабанов и Сооронбай Жээнбеков.