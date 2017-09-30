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СМИ: Эрдоган заявил, что власти Иракского Курдистана поплатятся за референдум

Международная панорама
30 сентября, 16:58 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 30, сентября. /ТАСС

По мнению турецкого лидера, администрация автономии создает "новую рану в регионе"

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© EPA/DANIEL KOPATSCH

АНКАРА, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Иракского Курдистана поплатятся за проведенный в автономии референдум о независимости. Об этом, как сообщает газета Hürriyet, заявил в субботу президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Эрзурум на северо-востоке республики.

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"Региональные власти северного Ирака предприняли шаг, не задумываясь о нашей стране, которая оказывала им всяческую поддержку на протяжении долгого времени, - отметил он. - Так что им придется заплатить за это".

По словам турецкого лидера, администрация Иракского Курдистана "создает не независимое государство, а новую рану в регионе". Эрдоган напомнил о нарушении прав туркоманов и арабов. По его мнению, плебисцит не учитывал интересы этих этнических меньшинств. "Мы находимся в близком контакте с соседствующими странами, с Ираком и Ираном, и готовы к любым негативным последствиям", - добавил президент.

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