Мадрид считает аннулированным референдум о независимости Каталонии

МАДРИД, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Испании считают аннулированным референдум о независимости Каталонии, который должен состояться 1 октября. Об этом в субботу заявил министр образования, культуры и спорта, официальный представитель правительства Иньиго Мендес де Виго.

По его словам, "нелегальный плебисцит, организованный властями Каталонии, уже аннулирован правовым государством". Глава ведомства подчеркнул, что данный референдум "вне закона" и не имеет "никакой международной поддержки". Мендес де Виго призвал жителей Испании к "хладнокровию и спокойствию" и отметил, что правительство "продолжит информировать подданных" о том, как развивается ситуация.

Ранее суд постановил заблокировать доступ к 29 программам, которые могут быть использованы для подсчета голосов или электронного голосования на плебисците. Для исполнения данного решения в Центр телекоммуникаций и информационных технологий каталонских властей прибыла гражданская гвардия.