"Зеленые" ФРГ готовы изучить вопрос о переговорах по правящей коалиции

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БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Немецкие "зеленые" готовы прозондировать почву для начала переговоров с консервативным блоком ХДС/ХСС и Свободной демократической партией Германии (СвДП) о формировании в ФРГ новой правящей коалиции.
"Мы примем приглашение ХДС и ХСС начать вместе с СвДП зондирующие переговоры", - говорится в решении так называемого малого съезда "зеленых", который проходит в субботу в Берлине. Выдержки приводит агентство DPA.
В то же время в партии предупредили, что, "если диалог будет неконструктивным", то "зеленые" перейдут в оппозицию.
В партии также определили 14 человек, которые будут участвовать в переговорах с консерваторами и либералами. Решение о фактическом начале коалиционных переговоров будет принимать федеральный съезд.
Коалиция блока ХДС/ХСС, "зеленых" и СвДП по сути стала единственным возможным вариантом создания нового правительства ФРГ после того, как в оппозицию после парламентских выборов ушли социал-демократы во главе с Мартином Шульцем.