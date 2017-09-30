Актер Сами Насери попал в базу данных сайта "Миротворец"

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Скандальный украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных актера Сами Насери, который исполнил одну из главных ролей в фильмах "Такси".

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участник попыток легализации аннексии АР Крым Россией", - сказано в перечне причин, по которым актер пополнил список.

В ночь на субботу Насери прибыл в Крым для участия IV Международном "Форуме Мира", который состоится в Ялте 1 октября 2017 года. Предполагается, что он также примет участие в награждении лучших крымских таксистов в Ялте, а затем посетит малолетних правонарушителей в СИЗО Симферополя. Актер заявил, что "не боится санкций и любит Россию", поэтому и приехал сюда.

Сайт "Миротворец"

Сайт "Миротворец", связанный с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко, был создан весной 2014 года для установления личностей ополченцев Донбасса или людей, помогающих им. Туда попадают люди, которые, по мнению издания, могли совершить преступления против национальной безопасности Украины. В число "неугодных", были включены даже такие антироссийски настроенные политики, как лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Кроме того, в базе данных "Миротворца" содержатся персональные данные журналистов RT, ТАСС, а также "Би-би-си", Reuters, AFP, CNN, Bloomberg, Al Jazeera, Associated Press, газет Independent, Libération и других средств массовой информации. На информационном ресурсе выложены имена и фамилии корреспондентов, издания, где они работают, занимаемые ими должности, страны происхождения, номера мобильных телефонов, электронные адреса и даты пребывания на неподконтрольной правительству Украины территории. При этом в публикации работники СМИ обвиняются в "пособничестве террористическим организациям".

После возбуждения уголовного дела в начале 2016 году против сотрудников проекта "Миротворец" по заявлению группы украинских и зарубежных журналистов, а также в связи с требованиями представителя ЕС о блокировке данных сайта, проект был закрыт. Но вскоре сайт "Миротворец" возобновил работу, невзирая на многочисленные протесты.