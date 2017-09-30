Жители Абхазии отмечают 24-ю годовщину независимости республики

СУХУМ, 30 сентября. /ТАСС/. Торжественные мероприятия в честь Дня независимости проходят в субботу по всей Абхазии. Они начались с возложения цветов и венков к памятникам погибшим в грузино-абхазском вооруженном конфликте 1992-1993 годов и первому президенту республики Владиславу Ардзинба, с именем которого в стране связывают победу в войне.

День окончания грузино-абхазской войны - 30 сентября - в календаре Абхазии значится как День независимости. В этот день грузино-абхазская война, длившаяся 413 дней, закончилась выдворением с территории республики войск Госсовета Грузии.

"Основные мероприятия с участием делегаций из России, Приднестровья, Южной Осетии, ветеранов-добровольцев из республик Северного Кавказа и Юга России, представителей абхазской диаспоры Турции и Сирии, проходят в Сухуме", - сообщили ТАСС в аппарате правительства.

После возложения цветов к Мемориалу славы, здесь же торжественно открыли памятники двум генералам, героям Абхазии — Султану Сосналиеву и экс-заместителю министра обороны республики Сергею Дбаре. Сосналиев — первый доброволец, прибывший на помощь Абхазии из Кабардино-Балкарской республики на второй день начала войны — 15 августа 1992 года. Профессиональный военный возглавил штаб Госкомитета обороны Абхазии, а с октября 1992 года — генеральный штаб вооруженных сил Абхазии, с апреля 1993 по 1996 годы, а также в 2005-2007 годах являлся министром обороны Абхазии.

"24 года назад наши славные воины освободили всю территорию Абхазии от грузинских захватчиков, поставив точку в навязанной нам кровопролитной войне. В тяжелый судьбоносный для нашей родины период рядом с нами находились наши братья - добровольцы с Северного Кавказа и Юга России, представители ближневосточной диаспоры", - сказал, выступая на митинге по случаю Дня независимости, президент республики Рауль Хаджимба.

Торжественный парад

Более 500 военнослужащих приняли участие в торжественном марше в честь Дня независимости, прошедшем в Сухуме. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь Минобороны республики Роланд Джоджуа, в колонне были военнослужащие Вооруженных сил Абхазии и российской военной базы в Гудауте. "Отдельной колонной в параде прошли казаки, пришедшие нам на помощь во время войны", - сказал он.

Бессмертный полк

Акцию Бессмертный полк в Абхазии в День независимости проводят во второй раз, но в этом году она прошла не только в Сухуме, но и в городах Очамчыра, Ткуарчал и Пицунда. Участниками акции, по словам ее организаторов, стали порядка 5 тыс. человек, которые пронесли по улицам городов фотографии погибших защитников Абхазии. В Сухуме в акции участвовали и родственники погибших в войне добровольцев из республик Северного Кавказа.

"К участникам акции в Сухуме присоединился президент Рауль Хаджимба, который высоко ценит значение этого мероприятия, так как его главная цель - хранить и передавать светлую память о героях, о тех, кто сложил головы в борьбе за свободу Абхазии, будущим поколениям", - сказала пресс-секретарь президента Наала Авидзба. По ее словам, в акции принял участие и президент Приднестровья Вадим Красносельский, который прошел в составе "Бессмертного полка" с портретом добровольца Романа Радковского, погибшего в апреле 1993 года в боях за освобождение Абхазии.

Вечером с участием танцевальных и эстрадных коллективов республики в Абхазской государственной филармонии пройдет концерт, а кульминацией праздника станет праздничный салют, который озарит небо над Сухумом в 20:00 мск.

О войне

По данным минобороны республики, в грузино-абхазской войне с абхазской стороны участвовали до 12 тыс. человек, в том числе до 2 тыс. добровольцев из республик Северного Кавказа и Юга России, абхазской диаспоры Турции и Сирии. В боевых действиях погибли порядка 3 тыс. человек, 5 тыс. получили ранения, до 200 пропали без вести.

Всего в грузино-абхазском вооруженном конфликте, по официальным данным, погибли около 17 тыс. человек, из них 4 тыс. абхазов, 11 тыс. грузин, а также около 2 тыс. русских, армян, кабардинцев, адыгов, чеченцев и представителей других национальностей. Порядка 300 тыс. беженцев вынуждены были покинуть Абхазию.