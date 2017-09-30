В Тунисе раскрыта деятельность террористической ячейки

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ТУНИС, 30 сентября. /ТАСС/. Антитеррористическое подразделение Национальной гвардии Туниса в провинции Сус пресекло деятельность террористической ячейки, связанной с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило в субботу министерство внутренних дел республики.
"Антитеррористическое подразделение Национальной гвардии провинции Сус в ночь с 28 на 29 сентября пресекла деятельность террористической ячейки, связанной с ИГ, - отмечается в документе. - В состав ячейки входили 6 человек". Как указывает ведомство, на допросе подозреваемые признались, что планировали примкнуть к рядам боевиков ИГ, воюющих в зонах боевых конфликтов.
С проблемой экстремизма Тунис столкнулся после событий так называемой жасминовой революции 2011 года. В годы нестабильности в республике возросла популярность идей исламизма. Ситуацию усугубляет гражданская война в соседней Ливии.
В настоящее время в Тунисе действует режим чрезвычайного положения, введенный 24 ноября 2015 года (последний раз он продлевался 14 июня сроком на 4 месяца) после того, как смертник подорвал в центре столицы автобус с сотрудниками президентской охраны. Тогда погибли 13 человек, 20 получили ранения. Ответственность за вылазку взяло на себя ИГ.