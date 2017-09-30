Национальная ассамблея Каталонии надеется, что на референдуме проголосует миллион человек

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МАДРИД, 30 сентября. /ТАСС/. Национальная ассамблея Каталонии, активно выступающая за независимость автономной области, считает успехом, если миллион жителей региона проголосует на референдуме о выходе из состава Испании. Об этом заявил в субботу глава ассамблеи Жорди Санчес.
По его мнению, учитывая попытки Мадрида предотвратить плебисцит, "высокая явка представляется трудно осуществимой". "Мы хотим, чтобы участие приняли как можно больше людей", - добавил Санчес. "Миллион человек стало бы огромным успехом, но мы работаем, чтобы преодолеть данную цифру", - отметил он.
Власти Каталонии обещали открыть в регионе более 2 тыс. избирательных участков. Правом голоса в регионе обладают порядка 5,3 млн человек. Сейчас Мадрид принимает все меры, чтобы не допустить голосования. В частности, правоохранительные органы изымают материалы, имеющие отношение к референдуму, и опечатывают возможные избирательные участки.
Референдум о выходе Каталонии из состава Испании назначен на воскресенье. Ранее парламент автономии одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.
Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдума не будет, однако правительство Каталонии уверено, что плебисцит состоится.