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Суд Ирака начал разбирательство в отношении организаторов плебисцита в Иракском Курдистане

Международная панорама
30 сентября, 19:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Прокуратура страны направила в центральный следственный комитет запрос о возбуждении дела в отношении лиц, ответственных за проведение референдума

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Судебные власти Ирака начали разбирательство в отношении организаторов референдума о независимости Иракского Курдистана. Об этом, как передает в субботу телеканал Al Jazeera, сообщил официальный представитель Высшего судебного совета страны Абдель Саттар Биркдар.

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"Органы государственной прокуратуры направили запрос о возбуждении дела в отношении лиц, ответственных за проведение референдума в [Иракском] Курдистане, в центральный следственный комитет", - сказал он.

По словам представителя судебной инстанции, меры "приняты на основании резолюции Совета по национальной безопасности при Совете министров [правительство], одобренной Советом представителей [парламентом]" и в соответствии с решением Верховного суда, признавшего плебисцит неконституционным.

Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось иракское правительство, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила в среду, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака.

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