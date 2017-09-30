Суд Ирака начал разбирательство в отношении организаторов плебисцита в Иракском Курдистане

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Судебные власти Ирака начали разбирательство в отношении организаторов референдума о независимости Иракского Курдистана. Об этом, как передает в субботу телеканал Al Jazeera, сообщил официальный представитель Высшего судебного совета страны Абдель Саттар Биркдар.

"Органы государственной прокуратуры направили запрос о возбуждении дела в отношении лиц, ответственных за проведение референдума в [Иракском] Курдистане, в центральный следственный комитет", - сказал он.

По словам представителя судебной инстанции, меры "приняты на основании резолюции Совета по национальной безопасности при Совете министров [правительство], одобренной Советом представителей [парламентом]" и в соответствии с решением Верховного суда, признавшего плебисцит неконституционным.

Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось иракское правительство, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила в среду, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака.